31.07.2019 | 09:41

«Ростелеком» выступит в Пензенской области партнером государства в реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» - составляющей части национальной программы «Цифровая экономика». Компания построит высокоскоростные волоконно-оптические линии связи до 964 социально значимых объектов региона.

«Ростелеком» признан победителем аукциона на территории Пензенской области и заключит контракт с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Компании предстоит построить до конца 2021 года около 1 700 км оптики до 192 сел и деревень. Доступ к цифровым сервисам получат более 500 фельдшерско-акушерских пунктов, свыше 140 образовательных учреждений, органы государственной власти и сельские администрации, подразделения Росгвардии и пожарные части.

«Современная инфраструктура связи расширит цифровые возможности для граждан и организаций, а также повысит инвестиционную привлекательность региона. С приходом скоростного интернета повысится доступность электронных сервисов и в целом улучшится качество жизни», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На первом этапе проекта, в текущем году, оператор подключит к сети передачи данных 251 учреждение.

«По мере развития информационных технологий меняется и образ жизни людей. Доступ в интернет даст возможность сельчанам более эффективно работать, заниматься бизнесом, получать онлайн-образование и дистанционную медицинскую помощь», - прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.