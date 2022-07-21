В Пензенской области два учреждения культуры получат деньги на кинозалы

21.07.2022 | 11:39

103 кинозала в 49 субъектах Российской Федерации, среди которых Пензенская область, получат государственную поддержку на переоборудование кинозалов в городах с населением до 500 тысяч жителей.

Конкурс проводил Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино).

От Пензенской области победителями стали два учреждения культуры.

Один из них - Городищенский районный дом культуры, вторым стал Культурно-досуговый центр Вадинского района.

«На создание кинозала в 2022 году будет выделено 9 млн для каждого учреждения, вошедшего в число победителей конкурса», - сообщает администрация Городищенского района.