Общество

В Пензенской области два учреждения культуры получат деньги на кинозалы

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103 кинозала в 49 субъектах Российской Федерации, среди которых Пензенская область, получат государственную поддержку на переоборудование кинозалов в городах с населением до 500 тысяч жителей.

Конкурс проводил Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино).

От Пензенской области победителями стали два учреждения культуры.

Один из них - Городищенский районный дом культуры, вторым стал Культурно-досуговый центр Вадинского района.

«На создание кинозала в 2022 году будет выделено 9 млн для каждого учреждения, вошедшего в число победителей конкурса», - сообщает администрация Городищенского района.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А в Пензе, население которой 509 тысяч, нет ни одного государственного кинозала! Бред.

Гость||

Скоро все эти кинотеатры встанут, так как показывать особо нечего, уже убытки огромные несут, а они новые делать хотят... Деньги некуда девать что-ли??? Парадокс...

Гость||

Будут старые фильмы для бабушек крутить. Бабушки будут восхищаться и благодарить.

Имя: Гость
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