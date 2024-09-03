В Николаевке в пятый раз пройдет фестиваль «Юконский ворон»

03.09.2024 | 19:07

21 сентября в селе Николаевка Пензенского района в пятый раз пройдет историко-культурный фестиваль «Юконский ворон». Праздник посвящен 179-летию со дня основания Русского географического общества.

Программа мероприятия приведена в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Местом станет Михайловский редут - историко-культурный центр, воссоздающий укрепления русского североамериканского торгового форта, основанного в 1833 году. Здесь планируют провести экскурсии, открытые «загоскинские» уроки.

Другая площадка праздника - племя «Бобровый дом». Там гости мероприятия смогут увидеть этнические песни и танцы, обряды, послушать индейские байки.

На сценической площадке «Кускоквим» выступят известные пензенские коллективы.

Кроме того, гости праздника смогут посетить фотовыставки «Белый горностай» (это коллекция Л. А. Загоскина, которую он привез из экспедиций по Аляске) и «Русский форт-пост», ознакомиться с творчеством поэтов, посвященным первопроходцам и полярникам.

На фестивале будут работать ярмарка, детские площадки, гостям предложат продегустировать разные виды травяного чая, познакомят с хаски. Для маленьких посетителей организуют игры, квесты, познавательные программы.

Начало праздника - в 12:00.