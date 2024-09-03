Сетевое издание|18+|Вторник|3 сен 2024|20:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

В Николаевке в пятый раз пройдет фестиваль «Юконский ворон»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


21 сентября в селе Николаевка Пензенского района в пятый раз пройдет историко-культурный фестиваль «Юконский ворон». Праздник посвящен 179-летию со дня основания Русского географического общества.

Программа мероприятия приведена в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Местом станет Михайловский редут - историко-культурный центр, воссоздающий укрепления русского североамериканского торгового форта, основанного в 1833 году. Здесь планируют провести экскурсии, открытые «загоскинские» уроки.

Другая площадка праздника - племя «Бобровый дом». Там гости мероприятия смогут увидеть этнические песни и танцы, обряды, послушать индейские байки.

На сценической площадке «Кускоквим» выступят известные пензенские коллективы.

Кроме того, гости праздника смогут посетить фотовыставки «Белый горностай» (это коллекция Л. А. Загоскина, которую он привез из экспедиций по Аляске) и «Русский форт-пост», ознакомиться с творчеством поэтов, посвященным первопроходцам и полярникам.

На фестивале будут работать ярмарка, детские площадки, гостям предложат продегустировать разные виды травяного чая, познакомят с хаски. Для маленьких посетителей организуют игры, квесты, познавательные программы.

В Николаевке в пятый раз пройдет фестиваль «Юконский ворон»

Начало праздника - в 12:00.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте