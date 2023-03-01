Для пензенских женщин к 8 Марта заказали выступление Зары

01.03.2023 | 13:35

С Международным женским днем пензячек будет поздравлять певица Зара. Ее выступление обойдется заказчику, ГАУК «Пензаконцерт», действующему на основании приказа областного минкульта, в 1 млн 385 тысяч рублей.

Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Зара будет выступать на торжественном мероприятии, которое состоится 6 марта в киноконцертном зале «Пенза» (начало в 12:00).

Традиционно в преддверии 8 Марта в ККЗ собирают представительниц прекрасного пола из разных районов региона, отличившихся в какой-либо сфере.

Перед женщинами выступают первые лица области. За достижения в работе и активную гражданскую позицию они вручают приглашенным грамоты и подарки. Ярким дополнением становится концертная программа.