Для пензенских женщин к 8 Марта заказали выступление Зары

С Международным женским днем пензячек будет поздравлять певица Зара. Ее выступление обойдется заказчику, ГАУК «Пензаконцерт», действующему на основании приказа областного минкульта, в 1 млн 385 тысяч рублей.
Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Зара будет выступать на торжественном мероприятии, которое состоится 6 марта в киноконцертном зале «Пенза» (начало в 12:00).
Традиционно в преддверии 8 Марта в ККЗ собирают представительниц прекрасного пола из разных районов региона, отличившихся в какой-либо сфере.
Перед женщинами выступают первые лица области. За достижения в работе и активную гражданскую позицию они вручают приглашенным грамоты и подарки. Ярким дополнением становится концертная программа.
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