На улице Белинского в Пензе открыли новый корпус краеведческого музея

16.10.2023 | 12:53

В понедельник, 16 октября, в Пензе торжественно открыли новый корпус краеведческого музея на Белинского, 8. На мероприятие собрались первые лица города и региона.

«У нас в планах - сделать здесь более современную экспозицию, интерактив на уровне современного музея», - рассказал губернатор Олег Мельниченко.

Вниманию приглашенных представили сразу несколько экспозиций.

1. Выставка «Лаборатории идентичности города», созданная в рамках проекта «А не пензяк ли я?».

«Впервые в пензенской музейной истории авторы сделали попытку создать проект не силами историков, краеведов и музейных работников, а благодаря людям, которые в разные годы оказались в Пензе, долгое время живут в городе.

Какие-то вещи принадлежали известным пензенцам, какие-то в определенные моменты истории были почти у всех пензенцев, потому что их делали здесь. Какими-то город или регион славились - в узких или широких кругах», - рассказали в пресс-службе областного минкульта.

2. Выставка «Почетные граждане г. Пензы», посвященная 360-летию города.

«В первом блоке отражены основные вехи строительства и развития города-крепости в XVII–XIX веках. Представлены макет, элементы обмундирования и вооружения, виды города. Второй блок знакомит с плеядой выдающихся граждан города Пензы - почетными гражданами дореволюционного, советского и современного периодов. В экспозиции представлены их личные вещи, фотографии и документы», - объяснили в минкульте.

3. Выставка «Этнография Пензенского края», посвященная наследию культуры народов, живущих на территории области. Здесь представлены национальные костюмы мордвы, русских, татар, чувашей, старинные фотографии.

4. Выставка «На Окских рубежах Древней Руси», где представлены археологические находки: уникальные предметы вооружения IX-XIV веков (мечи, сабли, топоры, булавы, копья, наконечники стрел, части шлема) и украшения воинов (христианские кресты, серьги, наборные воинские пояса).

5. Выставка «Археологическое наследие города Пензы», где можно увидеть каменный инвентарь эпох неолита и бронзового века; предметы, связанные с выплавкой меди и бронзы; фрагменты неолитической орнаментированной керамики; украшения, предметы быта, хозяйства, вооружения и обмундирования со средневековых памятников, располагавшихся в черте города Пензы, и др.

6. Выставка, посвященная 80-летию Пензенского областного театра «Кукольный дом». Здесь посетители узнают об истории и выдающихся достижениях культурного учреждения.

Стоимость входного билета для детей и школьников - 120 рублей; для студентов и пенсионеров - 150; для взрослых - 180.

Бесплатно музей могут посетить участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие инвалиды труда I и II групп, солдаты, сержанты старшины Российской армии, сотрудники всех музеев системы Минкульта РФ, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детдомах, школах-интернатах, престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах, дети до 5 лет в сопровождении взрослых, многодетные семьи, участники СВО и их семьи.

В первую среду каждого месяца предоставляется бесплатный вход лицам до 18 лет и студентам вузов.

«Что касается старого здания, оно никуда не денется, оно также будет краеведческим музеем», - заявил Мельниченко, уточнив, что, если будет возможность, корпус на улице Красной капитально отремонтируют.