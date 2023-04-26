В Пензе хор Валаамского монастыря выступил с новой программой

Заглавную песню новой программы хор Валаамского монастыря назвал «Великая любовь». Этим чувством пронизано все мироздание: Бога к человеку и людей к Творцу, друг к другу, к семье, Родине, - что и постарался отразить коллектив в своем концерте.
На сцене выступили профессиональные музыканты, которые начали приезжать на остров Валаам еще в 90-е годы.
«В то время петь на клиросе было особо некому, и, чтобы восстановить эту культуру валаамского пения, уникальные валаамские распевы, трудились не только профессиональные музыканты, но и иеродиакон Герман Рябцев, регент Московского подворья. Наши ребята на острове - каждый год. Мы помогаем братскому хору, который сейчас достаточно сильный и может сам петь. Но, в отличие от нашего хора, братский по канонам монастыря концертную деятельность вести не может», - отметил солист хора Валаамского монастыря Борис Петров.
«Чувствуешь на себе влияние этой красоты, культуры и истории Валаамского монастыря, этого наследия. Дай бог, чтобы это было на пользу и людям, и своей душе», - рассказал солист хора Валаамского монастыря Михаил Круглов.
Помимо духовной музыки, в программу хора включены песни и романсы. Коллектив ведет активную культурно-просветительскую деятельность.
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