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Культура

Пензенцев приглашают на конкурс-фестиваль «Когда цветут сады»

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Летом прошлого года Наталья Мещерякова уже в который раз вышла на сцену в селе Колемас. В 2023-м артистка займет место в жюри на традиционном межрегиональном песенном конкурсе-фестивале «Когда цветут сады».

«Необыкновенные впечатления об этом замечательном народном празднике. И я хочу сказать, что растет зрительский интерес - это раз; во-вторых, растет интерес и самих исполнителей, которые приезжают из других городов», - рассказала Наталья Мещерякова.

Уже в восьмой раз Пензенская область приглашает артистов всей страны принять участие в конкурсе. В 2023 году в мероприятие добавили тематическую номинацию «За Россию, за свободу - до конца».

«Каждый имеет право представить одну песню, а если он мечтает два раза выйти на сцену, то вторая должна быть тематическая», - сообщил председатель Малосердобинского землячества Виктор Терентьев.

До 12 мая хоры, ансамбли и солисты могут подать заявку на участие. Сам конкурс состоится 17 июня.Зрителей ждут не только выступления номинантов и заслуженных артистов страны, но и большая ярмарка, народные гулянья, творческие мастер-классы.

«Будет интересно, зрелищно, будет что посмотреть, послушать. Всех вас ждем», - отметил глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин.

Лучшие исполнители встретятся вновь осенью на гала-концерте в «Доме офицеров».

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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