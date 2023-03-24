Лучшие коллективы Ленинского района вышли на сцену

24.03.2023 | 20:41

На XIX городском открытом фестивале «Звени наша песня победным салютом» на сцену центра хореографического искусства вышли лучшие коллективы Ленинского района.

«В этом году каждый коллектив исполняет патриотическую песню и вторую - композиторов Колмановского или Блантера, в связи с юбилейными датами этих композиторов. И потом, старшее поколение - люди, которые с этими песнями прожили всю свою жизнь и любят их очень. А теперь задача - передать свое отношение к этим песням детям», - рассказала председатель отделения Международного союза музыкальных деятелей Светлана Туромшина.

На фестивале выступили пять коллективов - четыре ветеранских и один детский.

«Я очень долго - лет пять-шесть точно - занимаюсь, мне очень нравится, коллектив хороший, у нас все дружные», - отметил солист ансамбля «Рябинушка» Александр Терехин.

Для участия в конкурсе артисты выбрали композицию «В городском саду». Они не только пели, но и танцевали.

Следующими выступят коллективы Октябрьского и Первомайского района. Лучшие артисты города встретятся на большом гала-концерте 26 апреля.