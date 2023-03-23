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Культура

Труппа Пензенского ТЮЗа готовится к встрече со зрителем

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Коллектив Пензенского театра юного зрителя возвращается домой: в костюмерной развешивают сценический гардероб, расставляют реквизиты. После капитального ремонта здания на улице Тарханова труппа готовится к встрече со зрителем.

«Я «прабабушка» театра, работаю здесь 30 лет. У нас было много переездов, много ожиданий, наконец-то мы в хорошем своем здании», - отметила заведующая художественно-постановочной частью Пензенского ТЮЗа Вера Астахова.

Капитальный ремонт стал возможен благодаря включению в федеральную программу «Культура». На выделенные средства из бывшего Дома культуры сделали современное уютное помещение для поклонников театрального искусства и служителей Мельпомены.

«Нам полностью заменили софитное, штанкетное хозяйство, то есть у нас теперь все опускается, поднимается, все автоматизированное, современные требования соблюдены. У нас появился выносной софит, теперь нам проще светить на артистов, красивые картины здесь делать», - рассказал художественный руководитель Пензенского ТЮЗа Владимир Карпов.

По отремонтированному зданию прошел глава региона Олег Мельниченко, осмотрев и отделку кабинетов, и гримерки, и закулисье. По ходу возникали вопросы к строителям, не без того, интерес к проделанной работе и мнению актеров.

Зрители займут места в зале уже в выходные. Количество кресел осталось таким же, как и до ремонта, - чуть больше 200.

«Пенза - город театральный, есть и драматический театр, но у нас должен быть и нормальный ТЮЗ, тем более что юных зрителей у нас, слава богу, хватает. Когда еще в марте следующего года цирк сдадим, у детей уже будет полная возможность и в цирк ходить, и в ТЮЗ», - подчеркнул губернатор.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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