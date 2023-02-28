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Культура

Для пензенцев сыграли спектакль о свадьбе в русской деревне

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Целый год жизни в маленькой русской деревушке увидел пензенский зритель в одном спектакле. Еще в 1981-м Октябрь Васильевич Гришин планировал поставить «Сельскую свадьбу» по мотивам поэмы Александра Твардовского «Страна Муравия». Тогда она называлась «Деревенской». Теперь, спустя 40 лет, идею маэстро воплотил хор имени О. В. Гришина под руководством Михаила Андреева.

«Сюжет очень простой: на зимних гуляньях встречаются молодые люди, они нравятся друг другу, приходит весна, у них - продолжение знакомства, летом происходит сватовство и осенью - свадьба, с мамами, с папами, с друзьями, с подружками и жителями деревни. То есть у нас зарисовки из сельской жизни где-то XIX - начала XX века», - рассказал художественный руководитель хора им О. В. Гришина Михаил Андреев.

В таком формате артисты хора выступили впервые. На сцене они не только спели, но стали еще и драматическими актерами.

«Есть реплики, есть текст, которые должны отыграть на сцене. Было сложно, мы очень переживаем, волнуемся, но, думаю, справимся и удивим зрителей», - отметила артистка хора им О. В. Гришина Анастасия Милехина.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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