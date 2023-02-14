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Культура

В Пензе начались торжества в честь 125-летия художественного училища

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В художественное училище на открытие выставки «Наследники славы - современные мастера пензенской школы» прибыли десятки горожан. Этим вернисажем начались торжества в честь 125-летия учебного заведения. В зале собрали произведения 12 авторов.

«Мы отбирали людей, которые ныне живы, которые у нас учились, которые у нас преподавали и кто получил известность как среди художников, так и среди общественности», - сообщил заведующий музейно-выставочным фондом художественного училища Дмитрий Димаков.

На открытие прибыл Анатолий Афанасьев - старейший участник выставки: ему уже за 90. Анатолий Омельченко младше, но и он преподает в училище уже 36 лет. На вернисаж представил пять своих картин, выбрав не лучшие и не самые любимые.

«Я лично руководствовался тем, что показываю в академическом учебном заведении. Работы должны больше соответствовать этой школе, потому что я знаю, что сюда придут не только художники именитые, но и студенты», - подчеркнул участник выставки Анатолий Омельченко.

Скульптор Александр Хачатурян привез на выставку три бюста - изображения коллег-художников. Хачатурян не разлучается с училищем много лет: сначала его закончил, уже 32 года преподает в нем.

«Кто попадает, мне кажется, в Пензу, отсюда уже никогда не уйдет. Наверное, полюбил наше училище», - рассказал участник выставки Александр Хачатурян.

В Пензе проходят основные торжества в честь юбилея художественного училища. 14 и 15 февраля в учреждении на улице Лермонтова - дни открытых дверей, когда все желающие смогут свободно посетить целый ряд выставок.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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