Ансамбль «Зоренька» устроил концерт в честь 48-летия

13.12.2022 | 20:51

Танцевальный коллектив «Зоренька» отпраздновал очередную годовщину. Ансамбль радует пензенскую публику 48 лет.

«Программа состоит из двух частей, два направления - это эстрадное, основанное на деми-классике, и народное. Все знают, что у ансамбля есть оркестр. Когда мы делаем новые хореографические произведения, новую музыку к ним пишут наш композитор Юрий Михайлович Сысоев и наш оркестр», - сообщила художественный руководитель ансамбля «Зоренька» Алла Макеева.

Премьеру к своему дню рождения ансамбль готовит каждый год. В этот раз новинки в программе - «Русская красавица» и «Игровые вечерки». Также артисты вспомнили номера, которые давно не исполняли на сцене, к примеру, танец под названием «На улочках Монмартра».

В рамках программы выступили и воспитанники школы-студии ансамбля «Зоренька».