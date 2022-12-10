В Пензе выступил с концертом автор и исполнитель Тимур Шаов

10.12.2022 | 19:30

С концертом под названием «Антидепрессивный» в Пензу приехал Тимур Шаов - российский поэт, сатирик и исполнитель. В программе - известные песни разных лет. Сложно точно обозначить жанр, даже сам автор затрудняется это сделать.

«Бард не бард, шансон не шансон - я не могу себя ни туда, ни сюда отнести. Чистый юмор - тоже нет, наверное. Кто-то из молодых назвал это музыкальным стендапом, только для умных», - пояснил музыкант.

В каждой шутке Тимура - львиная доля правды. Вернее сказать, любую песню сопровождает жизненная история, которой автор перед исполнением охотно делится.

Спортсмены решили подарить Тимуру полет на дельтаплане, но музыкант на этот щедрый жест отреагировал не так, как ожидалось.

«Давайте я вам напишу песню, а вы меня не трогаете?» Мы заключили пакт о ненападении», - рассказал Тимур Шаов.

Так и родился своего рода шуточный гимн планеристов.

Дальше в рамках небольшого тура музыканта ждут в Самаре и Тольятти.