Сетевое издание|18+|Суббота|10 дек 2022|20:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
 

Культура

В Пензе выступил с концертом автор и исполнитель Тимур Шаов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С концертом под названием «Антидепрессивный» в Пензу приехал Тимур Шаов - российский поэт, сатирик и исполнитель. В программе - известные песни разных лет. Сложно точно обозначить жанр, даже сам автор затрудняется это сделать.

«Бард не бард, шансон не шансон - я не могу себя ни туда, ни сюда отнести. Чистый юмор - тоже нет, наверное. Кто-то из молодых назвал это музыкальным стендапом, только для умных», - пояснил музыкант.

В каждой шутке Тимура - львиная доля правды. Вернее сказать, любую песню сопровождает жизненная история, которой автор перед исполнением охотно делится.

Спортсмены решили подарить Тимуру полет на дельтаплане, но музыкант на этот щедрый жест отреагировал не так, как ожидалось.

«Давайте я вам напишу песню, а вы меня не трогаете?» Мы заключили пакт о ненападении», - рассказал Тимур Шаов.

Так и родился своего рода шуточный гимн планеристов.

Дальше в рамках небольшого тура музыканта ждут в Самаре и Тольятти.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте