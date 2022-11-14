Культура

В Пензе звездам прошлого века удалось повторить свой успех

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Люди разного возраста пришли на концерт исполнителей, которые в конце прошлого века собирали целые стадионы. В этот раз им удалось повторить успех 30-летней давности. Ледовая площадка «Дизель-Арены» превратилась в один гигантский танцпол.

«Люди знают наизусть и поют - класс, мне нравится!» - отметил певец Данко.

Ностальгическое шоу помогло зрителям окунуться во времена вишневых «девяток», лосин, малиновых пиджаков, видеомагнитофонов и прочих символов эпохи. У каждого свои воспоминания о 90-х, но музыка для всех одна.

«Revoльvers», «Стрелки», «Краски», «Фактор-2», Акула исполняли свои хиты и вспоминали бурную гастрольную деятельность.

«Ребенок маленький был, все было сложно, я не думала, что так трудно в шоу-бизнесе. Начинаешь работать, у тебя концерты-концерты-концерты, думаешь, где бы поспать, как это сделать сидя. Мы заходим в отель, постель увидели - сделали воздушный поцелуй и вышли», - рассказала певица Света.

Тысячи пензенцев пели вместе со своими кумирами и танцевали в режиме нон-стоп.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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