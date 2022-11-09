В пензенский драмтеатр назначили нового директора

09.11.2022 | 13:11

Министр культуры и туризма Пензенской области назначил нового директора в драматический театр. Им стала Вера Краснопольская.

Во вторник, 8 ноября, директора представили сотрудникам театра.

Вера Михайловна Краснопольская родилась в Пензе. Она окончила факультет экономики и менеджмента ПГПУ имени Белинского и преподавала там же, одновременно являясь проректором по воспитательной работе в местном филиале Московской открытой социальной академии.

С 2011 по 2022 год Вера Краснопольская была в Москве. Окончила продюсерский факультет ГИТИСа и трудилась помощником художественного руководителя театра «Сатирикон», помощником директора театра имени Вл. Маяковского, руководителем по спецпроектам КО «Градский Холл».

На сайте драмтеатра указано, что Вера Краснопольская замужем, ее муж Игорь Краснопольский - актер и режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, заместитель худруководителя московского Театра Луны. Супруги воспитывают сына.

Предыдущим директором областного драматического театра имени А. В. Луначарского был Александр Фомин. В мае в отношении него возбудили уголовное дело: руководителя заподозрили в получении взятки в размере 30 000 рублей за заключение договоров на музыкальное оформление двух спектаклей.