Пензенский духовой оркестр сыграл старые хиты в новой аранжировке

04.11.2022 | 20:00

В зрительном зале Центра культуры и досуга китайские студенты заняли первые ряды, стараясь быть как можно ближе к прекрасному.

«Я играю на тромбоне и пришел послушать духовой оркестр», - рассказал студент кафедры музыки и методики ее преподавания Фэн Ганьяинь.

Два в одном: хиты советской эстрады 80-х годов и классика русского рока - новая концертная программа, которую представил публике муниципальный оркестр духовых инструментов. Выбранные музыкальные произведения в такой аранжировке в Пензе еще не звучали.

«Если репертуар оркестру нравится, то, в принципе, это не очень сложно. Исполнители горят, им хочется сыграть красиво, хорошо, чтобы всем понравилось», - прокомментировал художественный руководитель оркестра Антон Пригарев.

Уже сейчас музыканты оркестра начинают подготовку к новому концерту, в котором прозвучат легендарные композиции из отечественных и зарубежных кинофильмов.