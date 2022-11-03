Юморист Игорь Маменко представил в Пензе новую программу

03.11.2022 | 20:00

Юморист Игорь Маменко приезжает в Пензу регулярно, собирает аншлаги и поднимает всем настроение. Зрители, пришедшие на концерт в драмтеатр, рассчитывали, что это получится у пародиста и сейчас.

«Я не в первый раз на его концерте, мне очень нравится его юмор», - отметил глава города Владимир Мутовкин.

«Поднимает настроение, хотим порадоваться», - высказались пензенцы.

Публика полюбила Маменко в начале 2000-х, когда юморист стал появляться в телепрограмме «Аншлаг». Артиста часто называют «человек-анекдот» за умение ярко преподносить короткие смешные истории. С них Игорь Маменко и начал свое выступление в Пензе

Зрители - в основном люди за 40, а большинство еще более зрелые. Новая программа Игоря Маменко рассчитана как раз на такую публику: монологи артиста людям близки, понятны и часто вызывают волны смеха в зале.