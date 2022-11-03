Культура

Юморист Игорь Маменко представил в Пензе новую программу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Юморист Игорь Маменко приезжает в Пензу регулярно, собирает аншлаги и поднимает всем настроение. Зрители, пришедшие на концерт в драмтеатр, рассчитывали, что это получится у пародиста и сейчас.

«Я не в первый раз на его концерте, мне очень нравится его юмор», - отметил глава города Владимир Мутовкин.

«Поднимает настроение, хотим порадоваться», - высказались пензенцы.

Публика полюбила Маменко в начале 2000-х, когда юморист стал появляться в телепрограмме «Аншлаг». Артиста часто называют «человек-анекдот» за умение ярко преподносить короткие смешные истории. С них Игорь Маменко и начал свое выступление в Пензе

Зрители - в основном люди за 40, а большинство еще более зрелые. Новая программа Игоря Маменко рассчитана как раз на такую публику: монологи артиста людям близки, понятны и часто вызывают волны смеха в зале.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте