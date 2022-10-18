Юная пензячка стала дипломантом конкурса «Российская премьера»

18.10.2022 | 16:36

Милана Семенова стала дипломантом престижного конкурса «Российская премьера». Ее голос поразил и членов жюри, и людей, которые сидели в зрительном зале. Ей аплодировали Сергей Соседов, Ирина Шведова, композитор Александр Ермолов.

Первый этап проходил в формате онлайн - участники отправляли видео своего выступления. Лучших пригласили в столицу на гала-концерт. В этом списке оказалась и Милана.

«Я исполняла песню «Ведьма-речка». За черным камнем бежит ведьма-река, из которой ни в коем случае нельзя пить, а то станешь козлом», - рассказала дипломант вокального конкурса «Российская премьера».

Милана занимается в пензенском ансамбле «Домисолька». С коллективом участвовала в огромном количестве различных конкурсов, фестивалей, выступала на сцене Большого Кремлевского дворца. Диплом в «Российской премьере» - лишь одна из наград в копилке юной исполнительницы.

«Изначально пришла в наш ансамбль «Домисолька». Потом мы смотрим и отбираем самых талантливых и сильных детишек, которые все точно исполняют, в солисты», - сообщила преподаватель ансамбля «Домисолька» Анна Ежова.

«Мне помогают мой руководитель, мои родители, любимая мама и любимая бабушка. Спасибо им большое, что они меня поддерживают», - отметила Милана.