Краеведческий музей поделился планами в свой день рождения

22.09.2022 | 20:56

Не юбилей, но повод для праздника есть - Пензенский государственный краеведческий музей отметил свой 117-й день рождения. Он открылся в городе на Суре 22 сентября 1905 года благодаря усилиям активистов общества любителей естествознания.

«Тогда музей состоял из 105 экспонатов на 100 квадратных метров. На настоящий момент музей вырос в разы: сейчас это 1 500 квадратных метров экспозиционных площадей и более 14 000 экспонатов», - сообщил директор Пензенского государственного краеведческого музея Артем Павлихин.

Пожалуй, самым известным и заметным считается скелет взрослого мамонта. Окаменевшие кости доисторического гиганта - настоящее украшение палеонтологической коллекции. Найдены они были на просторах Мокшанского района в 1926 году. Тогда раскопали только позвоночник, ребра и ноги, а череп с бивнями обнаружили спустя полвека.

«В этом зале, кроме мамонта, у нас есть огромные челюсти плиозавра - динозавра, который жил много миллионов лет назад. Такой челюсти нет нигде в российских музеях, мы очень гордимся этим экспонатом», - рассказал Артем Павлихин.

Этнографическая коллекция краеведческого музея, собранная в 20-х годах прошлого столетия, является одной из лучших в стране.

Что касается ближайших планов, то в первую очередь это полная трансформация действующих во всех залах экспозиций, значительное расширение выставочных площадей за счет здания на Белинского, 8, и открытие новых тематических локаций.