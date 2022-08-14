Олег Мельниченко открыл празднование «Пензенского Спаса»

14.08.2022 | 14:50

В воскресенье, 14 августа, в Пензе прошел праздник православной культуры «Спас». Мероприятие открыл губернатор Олег Мельниченко.

«Пензенский Спас» в регионе отмечается более 15 лет. В этом году мероприятие впервые прошло на новом месте - участке улицы Московской от Карла Маркса до Спасского кафедрального собора.

«Хочу вас поздравить с замечательным праздником Спасом. Символично, что мы теперь отмечаем его у восстановленного Спасского кафедрального собора, который недавно освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Хочу пожелать вам прекрасного настроения, отменного здоровья, крепкой веры. Чтобы эта вера сохраняла в ваших душах покой, указывала вам перспективы дальнейшей жизни, укрепляла вас духовно, тем более что наша страна переживает сейчас непростые времена. Но есть вера, что мы выстоим, что мы победим и что будет совершенно новая жизнь на освобожденных территориях, которые мы вернем в состав России», - обратился к жителям и гостям областного центра Олег Мельниченко.

На мероприятии наградили пензенцев, внесших особый вклад в сохранение духовно-нравственных традиций Сурского края, а также гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений.

У Спасского собора расположились площадки, презентующие районы области, выставка народных промыслов, ярмарка национальных кухонь.

Мероприятие собрало множество гостей. Для них организовали различные мастер-классы и большую культурную программу с участием музыкальных коллективов и мастеров колокольного звона.

Глава региона осмотрел площадки праздника. Особое внимание он уделил абашевской игрушке, отметив, что ведется активная поддержка возрождения и развития этого старинного промысла.