На Западной Поляне устроили «Квартирник у ЦКР»

19.07.2022 | 19:46

Звонкий голос Валерии Синиченковой разнесся далеко по Западной Поляне. Концерт, который дала артистка на открытом воздухе, назывался «Квартирник у ЦКР».

«Это новая акция. Как я понимаю, я первооткрыватель ее. Будем исполнять различные веселые песни, каверы, радовать вас хорошим настроением», - отметил певица.

Валерия Синиченкова - руководитель студии эстрадного вокала «Микрофон» центра культурного развития «Дом офицеров». В часовой концерт вошли самые популярные российские хиты последних лет, а также зарубежные шлягеры. Основной публикой стали курсанты, местные жители и проезжавшие мимо водители.

Концерты у ЦКР планируют устраивать на регулярной основе. Этим летом их будет как минимум еще три.