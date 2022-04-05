Каменские студенты показали свои таланты на сцене

05.04.2022 | 20:34

Такой «Студенческой весны» в Каменке еще не было. Выступления артистов никто не оценивал. В зале находились только учащиеся и преподаватели филиала вуза.

На самом деле жюри в этом конкурсе свое слово скажет позже.

«У нас будет сниматься видеофильм, монтироваться и представлен на суд жюри в технологический университет в Пензе. 12 апреля мы узнаем результаты нашего конкурса», - рассказала социальный педагог Каменского технологического института Татьяна Мещерякова.

Свой спектакль каменские студенты назвали «Это было в деревне» и посвятили его Году культурного наследия России.

В 2022-м на сцену в основном вышли новички-первокурсники. Тех, кто уже прошел творческое крещение «Студвеснами», всего несколько человек.

Все свои таланты студенты должны были успеть продемонстрировать за час - таков регламент творческого конкурса.