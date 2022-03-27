В Пензе дождались итогов 3-го фестиваля «Театральное Приволжье»

27.03.2022 | 20:00

В Пензе региональная судейская коллегия, участники конкурса узнали итоги Третьего фестиваля «Театральное Приволжье».

Победителей называли в далеком Ижевске. Озвучили лучших актеров, режиссеров спектаклей детских и молодежных коллективов. Пензу в этом году в финале представлял студенческий театр «Кириллица» с постановкой «Бесы» по Достоевскому - сложная работа, где каждый образ стоил актерам нервов.

«Роль на сопротивление, я бы так сказал. Очень сложно прожить и все это принять», - поделился актер театра «Кириллица» Максим Епифанов.

«Драма» (хроники пороков) - спектакль по рассказам Чехова представил необычный коллектив из Кузнецка «АльТ».

«Альтернативный театр. Но так как он детский, то альтернатива чему? Альтернатива скуке, бездействию, неверию. И еще альт – звучание детского голоса», - объяснил режиссер театральной студии Сергей Нуштаев.

По условиям фестиваля регионы не могут голосовать за своих артистов, они выбирают лучших в других областях.

«Тут зависит еще и от вкусов жюри других регионов, от материала, который понравится - не понравится. Много всяких конкретных «но». Предугадать, кто будет победителем, очень трудно», - рассказал региональный представитель фестиваля «Театральное Приволжье» Владимир Карпов.

Два часа все театралы Приволжья следили за происходившим на экране. В конкурсе афиш и плакатов первое место заняла студентка Пензенского художественного училища Христина Ноганева. «Кириллица» вошла в пятерку лучших коллективов округа.