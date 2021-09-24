В Пензе презентовали выставку «Мужской портрет»

24.09.2021 | 19:55

Выставка фотохудожника Сергея Борисова «Мужской портрет» посвящена представителям сильной половины человечества. Экспозиция из 14 работ открылась в «Доме Бадигина».

«Если женщина может себя как-то выразить еще иначе, быть красивой, прихорашиваться, менять стили, одежду, форму - все до бесконечности, то мужчина, к сожалению, какой родился, такой и остался, ему очень тяжело быть каким-то новым, он одинаков всегда. Но надо его так показать, как будто что-то меняется вокруг», - отметил Сергей Борисов.

На всех снимках - знакомые автора. Андрей Антонов, друг фотографа, признает, что быть моделью непросто.

«Наверное, образ древнего музыканта. Есть такой образ, например, Лель - сын Лады в славянской мифологии. Он помогает влюбляться молодым», - рассказал он.

«Непросто уловить внутренний мир человека, непросто уловить его личность, передать весь психологизм, состояние души. И эта выставка нам показывает высокий уровень фотоискусства», - оценил заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Побороть гендерное неравенство Сергей Борисов намерен в ближайшее время. Он уже начал готовить новую экспозицию - эта будет посвящена дамам.