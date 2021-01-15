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Культура

14 февраля в Пензе покажут спектакль «Валентин и Валентина»

Печать

Спектакль «Валентин и Валентина» станет первой в 2021 году премьерой Пензенского областного драматического театра им. А. В. Луначарского. Постановку по пьесе драматурга Михаила Рощина покажут 14 февраля.

«Эта лирическая драма, буквально прогремевшая в 1970-е годы, до сих пор, пожалуй, остается одним из самых глубоких и пронзительных произведений отечественной литературы о первой любви. История про любовь двух юных душ и непростое отношение к этому их родных и окружающих и сейчас способна тронуть сердца зрителей самого разного возраста», - уверены в драмтеатре.

Ставит спектакль московский режиссер Алина Кушим. Репетиции начались в конце октября, на время новогодней кампании были приостановлены, а в ближайшие дни должны возобновиться.

Роли юных влюбленных исполнят дебютанты сезона - молодые актеры Степан Тусюк и Дарья Шнейдер. Также в постановке заняты Лидия Стаханова, Галина Репная, Анна Арзямова, Альбина Смелова, Елена Павлова, Александра Гусева, Юлия Кузнецова, Юрий Землянский, Николай Шаповалов, Михаил Яценко, Наталья Прокошкина, Артем Тихомиров, Сергей Казаков. Задействованы и студенты театрального отделения Пензенского колледжа искусств - Александра Осипова, Марк Данилов и Роман Зыкин.

На сцене планируется максимально точно воссоздать быт и атмосферу эпохи. В декорациях будут использованы предметы того времени (в том числе зеркальный шкаф и газовая плита), а костюмы сошьют по тогдашней моде.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А в новой интерпритации это двое мужчин или две женщины???

Имя: Гость
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