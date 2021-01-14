В Пензе готовят выставку декоративно-прикладного искусства

14.01.2021 | 20:24

И батик, и стекло, и вышивка с керамикой, лаковая миниатюра - монтаж большой выставки декоративно-прикладного искусства заканчивают специалисты картинной галереи. Экспонатов больше сотни, над ними работали мастера из Самары, Саранска и Пензы.

«Это искусство содержит красоту и утилитарность», - пояснила завотделом Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Нина Санталова.

Художник по стеклу Антон Фокин на выставку привез только одну свою работу.

«Черная подставка с металлической рамой, на которой черный рог, - это посвящение одному из моих любимых художников, Хуану Миро. Это отголосок или совокупность его работ, первое впечатление, когда я попал на его выставку», - рассказал Антон Фокин.

Вернисаж - совместный проект картинной галереи и регионального отделения Союза художников России.

«Молодцы организаторы, что придумали такое необычное название! Это теперь войдет в традицию, и раз в три года будут организовывать выставку декоративного искусства», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Экспозиция в стенах картинной галереи начнет свою работу 15 января.