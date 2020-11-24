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Культура

Из Пензы на реставрацию в Москву увезли два пейзажа и портрет

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Многочисленное семейство потомственных дворян Араповых, чьи старинные портреты выставлены в постоянной экспозиции Пензенской картинной галереи, представлено не полном объеме. На реставрацию в Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова отправлено полотно, созданное в XIX веке художником Дмитрием Антонелли.

«Портрет замечательного нашего дворянина Андрея Арапова», - уточнил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Кроме парадного портрета в Москву увезли два пейзажа XVII века кисти голландского живописца Фредерика де Мушерона.

«Естественно, они здорово «постарели», стало трудно разбирать детали, потому что темное, а там и так коричневый фон», - пояснил Кирилл Застрожный.

Реставрацией шедевров из собрания картинной галереи займется выпускница Пензенского художественного училища имени К. А. Савицкого Алена Бушмина. Аспирантка академии живописи выбрала эти работы для защиты кандидатской диссертации.

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