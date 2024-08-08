Сетевое издание|18+|Четверг|8 авг 2024|17:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

В Пензе демонтировали памятник Константину Савицкому

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 8 августа, в Пензе демонтировали памятник известному художнику и первому директору картинной галереи К. А. Савицкому, установленный у Губернаторского дома.

Как поясняется на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте», скульптуру убрали на время - для реставрации.

В Пензе демонтировали памятник Константину Савицкому

В середине июля этого года директор галереи Кирилл Застрожный сообщил, что памятник Савицкому опасно накренился. Его необходимо перенести в другое место. Специалисты приступили к составлению нужной документации.

В Пензе демонтировали памятник Константину Савицкому

Как долго продлится реставрация скульптуры и куда именно ее перенесут, не сообщается.

«Автором скульптуры является Елена Преображенская. Заказ на изготовление единственного в мире памятника К. А. Савицкому она получила еще в 80-х годах XX столетия. Первоначально памятник должен был расположиться у входа в здание картинной галереи, затем было решено установить памятник правее, у елок. Но задумке не суждено было реализоваться. Более 20 лет скульптура находилась в запасниках галереи и в октябре 2011 года была установлена на территории Губернаторского дома», - рассказали историю объекта представители учреждения.

Ранее стало известно, что в Пензе планируется на время демонтировать памятник В. Г. Белинскому, установленный в сквере напротив областного драмтеатра. Скульптуру также нужно реставрировать.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте