В Пензе демонтировали памятник Константину Савицкому

08.08.2024 | 14:23

В четверг, 8 августа, в Пензе демонтировали памятник известному художнику и первому директору картинной галереи К. А. Савицкому, установленный у Губернаторского дома.

Как поясняется на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте», скульптуру убрали на время - для реставрации.

В середине июля этого года директор галереи Кирилл Застрожный сообщил, что памятник Савицкому опасно накренился. Его необходимо перенести в другое место. Специалисты приступили к составлению нужной документации.

Как долго продлится реставрация скульптуры и куда именно ее перенесут, не сообщается.

«Автором скульптуры является Елена Преображенская. Заказ на изготовление единственного в мире памятника К. А. Савицкому она получила еще в 80-х годах XX столетия. Первоначально памятник должен был расположиться у входа в здание картинной галереи, затем было решено установить памятник правее, у елок. Но задумке не суждено было реализоваться. Более 20 лет скульптура находилась в запасниках галереи и в октябре 2011 года была установлена на территории Губернаторского дома», - рассказали историю объекта представители учреждения.

Ранее стало известно, что в Пензе планируется на время демонтировать памятник В. Г. Белинскому, установленный в сквере напротив областного драмтеатра. Скульптуру также нужно реставрировать.