Сетевое издание|18+|Четверг|19 ноя 2020|10:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Ясно |
 

Культура

В бывшем ресторане вокзала Пенза-I разместят мультимедийную выставку

Печать

В среду, 18 ноября, в здании вокзала Пенза-I встретились зампред правительства Пензенской области Олег Ягов, врио замминистра культуры Владимир Карпов, представители Куйбышевской железной дороги и дирекции вокзала. Речь шла о создании музейно-выставочного центра в бывшем вокзальном ресторане.

Впервые вопрос о музейно-выставочном центре на втором этаже зала ожидания вокзала Пенза-I (в помещении общей площадью 1 200 кв. м) обсуждался во время торжественного открытия обновленной станции Белинской в Каменке.

11 ноября Олег Ягов рассказал о планах по созданию музея на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он сообщил, что во время рабочей поездки в Самару рассмотрел такую возможность с заместителем начальника Куйбышевской железной дороги Сергеем Блохиным.

18 ноября участники встречи на Пензе-I договорились о том, что ремонт помещения начнется в начале 2021 года. Железнодорожники готовы выделить на создание музея 4 млн рублей.

Планируется, что комплекс станет одним из крупнейших в Поволжье, расположенных на железнодорожных вокзалах. Его концепцию разработают специалисты Министерства культуры и туризма Пензенской области.

«Часть помещения займет самая большая в регионе мультимедийная экспозиция», - сообщили в пресс-службе министерства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото minkult.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте