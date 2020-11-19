В бывшем ресторане вокзала Пенза-I разместят мультимедийную выставку

19.11.2020 | 09:41

В среду, 18 ноября, в здании вокзала Пенза-I встретились зампред правительства Пензенской области Олег Ягов, врио замминистра культуры Владимир Карпов, представители Куйбышевской железной дороги и дирекции вокзала. Речь шла о создании музейно-выставочного центра в бывшем вокзальном ресторане.

Впервые вопрос о музейно-выставочном центре на втором этаже зала ожидания вокзала Пенза-I (в помещении общей площадью 1 200 кв. м) обсуждался во время торжественного открытия обновленной станции Белинской в Каменке.

11 ноября Олег Ягов рассказал о планах по созданию музея на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он сообщил, что во время рабочей поездки в Самару рассмотрел такую возможность с заместителем начальника Куйбышевской железной дороги Сергеем Блохиным.

18 ноября участники встречи на Пензе-I договорились о том, что ремонт помещения начнется в начале 2021 года. Железнодорожники готовы выделить на создание музея 4 млн рублей.

Планируется, что комплекс станет одним из крупнейших в Поволжье, расположенных на железнодорожных вокзалах. Его концепцию разработают специалисты Министерства культуры и туризма Пензенской области.

«Часть помещения займет самая большая в регионе мультимедийная экспозиция», - сообщили в пресс-службе министерства.