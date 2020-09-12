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Культура

В Пензе поздравили и наградили работников культуры

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У драматического театра на площади отметили День работника культуры, который обычно празднуется в конце марта. Из-за пандемии коронавируса официальное торжество перенесли на пять с лишним месяцев.

Виновники торжества удостоились благодарностей и наград. Молодым артистам и преподавателям вручили ключи от 11 служебных квартир. За многолетний добросовестный труд почетные грамоты получили художники, поэты, библиотекари.

Ольга Шамшетдинова также оказалась в числе награжденных.

«Специфика наша в том, что мы работаем со всеми категориями, начиная с самых маленьких и далее - растим наших читателей. Самое главное - найти некий индивидуальный подход, потому что у каждого свои интересы и каждому нравится что-то свое», - рассказала главный библиотекарь областной библиотеки для детей и юношества.

Перед собравшимися выступили местные творческие коллективы. Специальным гостем праздника под названием «Многогранный мир культуры» стал народный артист России Владимир Девятов.

«Культуре классической, элитарной свойственно сохранение традиций, их развитие, с тем чтобы менталитет нации не поменялся и нация не поменялась в перспективе. Поэтому работники культуры должны быть профессионалами в своей области», - отметил он.

Артист исполнил для своих коллег 14 песен.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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