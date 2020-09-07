В драмтеатре назвали дату открытия нового сезона

07.09.2020 | 09:44

В Пензенском драматическом театре назначили дату первой премьеры после пандемии. Показы лирической драмы «Так и будет» по пьесе Константина Симонова состоятся 23 и 24 сентября. Ими откроется 228-й театральный сезон.

«Это история о том, как в Москве 1944 года, когда страна уже почти освобождена от фашистских захватчиков, люди постепенно возвращаются к мирной жизни, история о верности, дружбе и, конечно же, о любви», - сообщается на сайте учреждения культуры.

Над постановкой работает режиссер из Саратова Алексей Зыков. Роли исполняют: заслуженный работник культуры Пензенской области Сергей Дрожжилов, Юлия Кузнецова, народная артистка России Галина Репная, Артем Давыдов, Артем Тихомиров, Николай Шаповалов, Юлия Кузьмина и Юлия Черемухина, Юрий Землянский, Илья Кочетков, Елена Павлова и студент театрального отделения Пензенского колледжа искусств Александр Назаренко.

Продажи билетов уже начались.

До конца 2020 года театр также планирует завершить работу над трагикомедией по пьесе Григория Горина «…Чума на оба ваши дома!», поставить драму о проблемах современной молодежи «С училища» и традиционную новогоднюю сказку.

В 2021 году коллектив драмтеатра подготовит несколько спектаклей по произведениям русской классической драматургии. Режиссерами выступят как известные пензенцам лица, так и новые.