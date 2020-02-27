27.02.2020 | 10:39

Пензенский ветеран предложил установить в микрорайоне Западная Поляна памятник воинам-артиллеристам.

Свою идею пенсионер озвучил на личном приеме у мэра города Андрея Лузгина. Градоначальнику предложение понравилось. Его возьмут за основу и проведут конкурс на лучший вариант памятника.

Также ветеран предложил пересмотреть размещение военной техники в музеях под открытым небом в скверах «Журавли» и у городской администрации, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Предложения мы обсудим со всеми членами оргкомитета Победы на ближайшем заседании», - пообещал градоначальник.

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