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Культура | На Западной Поляне в Пензе может появиться памятник артиллеристам

27.02.2020|10:39
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Пензенский ветеран предложил установить в микрорайоне Западная Поляна памятник воинам-артиллеристам.

Свою идею пенсионер озвучил на личном приеме у мэра города Андрея Лузгина. Градоначальнику предложение понравилось. Его возьмут за основу и проведут конкурс на лучший вариант памятника.

Также ветеран предложил пересмотреть размещение военной техники в музеях под открытым небом в скверах «Журавли» и у городской администрации, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Предложения мы обсудим со всеми членами оргкомитета Победы на ближайшем заседании», - пообещал градоначальник.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|27.02.2020 10:54|

а еще в Пензе может появиться цирк, а может и не появится.

Так же и с речными трамвайчиками, остановками с подогревом, 100 автобусами и прочим, и прочим, и прочим...

Гость|27.02.2020 11:04|

Значит пушку от краеведческого (что она одна там без танка мается) перетаскиваем на западную, а само здание музея возвращаем РПЦ, потому как в нем была общага (женская) епархиального училища.

Гость|27.02.2020 11:06|

А тем временем, детям на лечение, собирают смсками.

Гость|27.02.2020 11:08|

Гость писал(a):

А тем временем, детям на лечение, собирают смсками.
"Бог вам зачтет"

Гость|27.02.2020 11:09|

Гость писал(a):

А тем временем, детям на лечение, собирают
Ну, это просто так ради шоу. Дети у нас все необходимое бесплатно получают.

Гость|27.02.2020 11:20|

Гость писал(a):

Дети у нас все необходимое бесплатно получают.
иконки и мощи?

Гость|27.02.2020 11:24|

27.02.2020 11:04|

Значит пушку от краеведческого (что она одна там без танка мается) перетаскиваем на западную, а само здание музея возвращаем РПЦ, потому как в нем была общага (женская) епархиального училища.

Женская общагу надо возродить. Это здорово. Будем захаживать рождаемость поднимать.

Гость|27.02.2020 11:25|

penzainform.ru писал(a):

Также ветеран предложил пересмотреть размещение военной техники в музеях под открытым небом в скверах «Журавли» и у городской администрации, сообщили в пресс-службе мэрии.
Передвигать технику за счёт бюджета ,это ........ !Ну "очень,очень" нужно. Памятник артиллеристам уже установили,засунув на постамент у краеведческого музея вместо Т-34-85 гаубицу М-30.Кроме того у артухи на Западной поляне у проходной стоят две 152 мм полевые гаубицы обр.1910 г.

Гость|27.02.2020 11:28|

Передвигать технику за счёт бюджета ,это ........ !Ну "очень,очень" нужно. Памятник артиллеристам уже установили,засунув на постамент у краеведческого музея вместо Т-34-85 га

Единоросы ни чего не делают только двигают мебель и паразитируют на Советских достижениях.

Гость|27.02.2020 11:45|

Онкология в пензе!какой памятник кому он упёрся Дибилы.

Гость|27.02.2020 12:40|

Гость писал(a):

Значит пушку от краеведческого (что она одна там без танка мается) перетаскиваем на западную, а само здание музея возвращаем РПЦ, потому как в нем была общага (женская) епархиального училища.
Я давноглвлрил ,что попы прхапают музей.

Гость|27.02.2020 12:54|

А что пензенские воины-артиллеристы такого сделали,чтобы им памятник устанавливать? и техника пусть стоит на своем месте!

Гость|27.02.2020 13:20|

Онкология зашкаливает!какие памятники?

Гость|27.02.2020 13:41|

Можно еще памятник проктологам поставить.Или ассенизаторам. Или базарным торговкам.

Гость|27.02.2020 14:10|

Артиллеристы, Сталин дал приказ!

Артиллеристы, зовет Отчизна нас!

Из многих тысяч батарей

За слезы наших матерей,

За нашу Родину — огонь! Огонь!

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Имя: Гость
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