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Культура | В Пензе певица Екатерина Бородина выступила с сольным концертом

24.12.2019|15:55
Печать

Екатерина Бородина устроила сольный концерт. У нее был не день рождения, не юбилей творческой деятельности - просто душа просила много песен и музыки. На сцену исполнительница вышла в сопровождении муниципального духового оркестра под управлением Анатолия Набережного.

Екатерину пензенцы знают и как солистку капеллы под руководством Владимира Каширского. В ее составе она исполняет классику, а на сцене киноконцертного зала «Октябрь» блеснула эстрадным репертуаром.

«Сольно петь нравится вовсе не потому, что я выхожу тут, звезда такая, и все видят только меня, а просто потому, что я здесь могу воплотить свои творческие планы, в том числе творческие переживания, прочие моменты, музыку, которую я хотела бы исполнить», - рассказала певица.

В свой сольный концерт Екатерина включила песни на стихи Р. Рождественского, Е. Евтушенко, А. Вознесенского. Имена композиторов прозвучавших произведений известны всем, кто вырос в СССР, - Р. Паулс, М. Дунаевский и другие.

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