22.12.2019 | 12:06

Верность традициям. Пожалуй, это в первую очередь отличает «Вензеля» от других пензенских хореографических коллективов.

«Я считаю, что наш ансамбль несет просветительскую миссию. Не развлекательную, а прежде всего просветительскую. Ну где сейчас простой человек увидит, узнает, как раньше наши предки танцевали?» - высказала свое мнение художественный руководитель хореографического ансамбля «Вензеля» Лариса Алексеева.

Традиционно в конце декабря «Вензеля» представляют свою новую программу. Нынешняя состояла из 22 танцевальных номеров, в которых приняли участие как артисты старшей возрастной группы (20 пар), так и воспитанники шести детских студий. В общей сложности на сцене были задействованы около двухсот человек.

Следующий большой концерт хореографического ансамбля «Вензеля» пензенцы увидят в апреле 2020 года.