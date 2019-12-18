18.12.2019 | 17:27

Павел Скубашевский - большой поклонник творчества «Короля и Шута». Много лет назад был на концерте группы, который проходил еще в старом цирке. Лидера коллектива Михаила Горшенева уже давно нет живых, но дело его продолжают друзья.

«Вряд ли что-то может быть заменено, кто-то кем-то, но, я думаю, что в память о нем музыканты сделают все возможное», - рассказал Павел.

На сцене Центра культуры и досуга они представили рок-мюзикл «Тодд» - театрализованное представление, в основе которого лежат два последних альбома Михаила Горшенева «Праздник крови» и «На краю». Легендарные композиции исполнили музыканты «Короля и Шута». Александр Ренегат Леонтьев в этом мюзикле выступил еще и в роли рассказчика.

«Была сначала постановка классическая и громоздкая, с огромными декорациями, поставлена была Александром Устюгом. В данный момент мы прокатываем вторую постановку, ее поставил Юрий Квятковский - довольно известный московский театральный режиссер. Она более адаптирована под поездки по провинциям, потому что те декорации с собой таскать нет возможности и смысла и коллектив там больше», - пояснил он.

Пензенцы увидели неожиданное прочтение старой лондонской легенды о безумном парикмахере Суинии Тодде с использованием современных технологий. Так авторам мюзикла удалось совместить театрализованную постановку и кинопоказ.

До Нового года артисты посетят еще несколько провинциальных городов, а завершится гастрольный тур в Москве.