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Культура | В Пензе на фестивале выступили преподаватели музыкальных школ

16.12.2019|17:00
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Преподаватели музыкальных школ оказались в роли конкурсантов. Фестиваль детского и педагогического мастерства собрал в Пензе наставников из Самары, Нижнего Новгорода, Заречного и районов области. Выступления в номинации «Маэстро» организовали под занавес большого праздника. Право его открытия отдали детям.

«В этом году у нас играло около 70 ребятишек в разных номинациях: «Фортепианный ансамбль», «Фортепиано соло», «Аккомпанемент». Второй день - фестивальный, в этот день играют преподаватели. В этом году заявлено 33 участника и 20 музыкальных номеров», - рассказала организатор конкурса-фестиваля Елена Темногрудова.

Жанровых или авторских ограничений не было. Например, музыку современника, эстонского композитора Арво Пярта называют обращением к себе и к Богу, мелодией покаяния и молчания.

Звучала и «Фантазия» (до мажор) Роберта Шумана.

Прошедший фестиваль - девятый по счету. Он проводится в память о Елене Лебедевой, 50 лет проработавшей в музыкальной школе № 1. Ко всему прочему она была и композитором, дружившим со многими известными авторами, среди которых выдающийся пианист Святослав Рихтер.

«Вот фотография, сделанная в квартире Елены Дмитриевны, он сидит за ее инструментом. И здесь представлены подлинные открыточки, которые приходили от Святослава Теофиловича ей. Когда он уезжал в поездки творческие, концертные, он обязательно оттуда ей присылал такие маленькие открыточки», - пояснила Елена Темногрудова.

Кстати, 29 декабря Елене Дмитриевне Лебедовой исполнилось бы 100 лет.

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