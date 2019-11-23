Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|23 ноя 2019|20:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  70.90  |  $  64.26

Культура | Музыкант Дмитрий Букин презентовал в Пензе новый сборник «Падала звезда»

23.11.2019|17:09
Печать

Сидел и слушал - вместо того чтобы играть на гитаре и петь. Дмитрий Букин решил презентовать новый диск нестандартно. На сцену пригласил своих друзей-музыкантов.

«Чтобы и мне было приятно, и зрителям интересно. Такой план: одну песню они поют свою, одну мою. Думаю, что и мне предстоит услышать сюрпризы в своей песне в исполнении других исполнителей. Порой это бывает очень неожиданно», - рассказал он.

Сборник Букина называется «Падала звезда». В нем 12 песен, они были написаны в разные годы.

Презентация нового, пятого по счету диска пензенского музыканта прошла в органном зале филармонии.

0
0
0
0
 
Гость|23.11.2019 19:34|

Красиво

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!