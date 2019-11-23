23.11.2019 | 17:09

Сидел и слушал - вместо того чтобы играть на гитаре и петь. Дмитрий Букин решил презентовать новый диск нестандартно. На сцену пригласил своих друзей-музыкантов.

«Чтобы и мне было приятно, и зрителям интересно. Такой план: одну песню они поют свою, одну мою. Думаю, что и мне предстоит услышать сюрпризы в своей песне в исполнении других исполнителей. Порой это бывает очень неожиданно», - рассказал он.

Сборник Букина называется «Падала звезда». В нем 12 песен, они были написаны в разные годы.

Презентация нового, пятого по счету диска пензенского музыканта прошла в органном зале филармонии.