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Происшествия

В пензенском ресторане репертуар стал причиной порчи имущества

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Во вторник, 10 сентября, на пульт дежурного поступил сигнал тревоги из ресторана, расположенного на проспекте Строителей в Пензе. Подъехавшие по адресу сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выяснили, что произошло.

Как оказалось, нетрезвому посетителю не понравилось музыкальное сопровождение отдыха. Он несколько раз требовал поставить музыку по его вкусу, но его просили подождать.

В конце концов мужчина вновь подошел к диджею и начал размахивать руками, добиваясь смены репертуара. Из бокала, который он держал в руке, на пульт вылилось пиво. Аппаратура сломалась, и музыка замолкла.

Сотрудники заведения объявили клиенту, что ему придется возместить ущерб в связи с порчей имущества, но он поднял крик. Тогда-то работник ресторана и нажал тревожную кнопку.

«37-летнего мужчину передали полицейским для дальнейших разбирательств», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото pxhere.com
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