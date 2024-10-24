Нож в кустах: кузнечанин пригрозил любителям громкой музыки расправой

24.10.2024 | 08:34

59-летний житель Кузнецка оказался объектом пристального внимания полиции. Причиной стал конфликт горожанина с двумя незнакомцами.

Мужчине мешала заснуть громкая музыка, доносившаяся с улицы. Он вышел из дома и увидел двух молодых людей с колонкой. Кузнечанин сделал им замечание, но те не отреагировали, и это привело его в ярость.

Ему на глаза попался лежавший в кустах нож. Схватив его, он направил лезвие на незнакомцев и пригрозил расправиться с ними.

Любители пошуметь - 24-летний кузнечанин и его 32-летний друг из Неверкинского района - заявили о случившемся в полицию.

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Громкая музыка не в первый раз становится поводом для конфликтов, иногда приводящих к трагедии. Так, в сентябре 2023 года в рабочем поселке Золотаревка Пензенского района 53-летний мужчина по этой причине получил удар палкой по голове и скончался на месте от черепно-мозговой травмы. Виновника его смерти приговорили к 8 годам колонии строгого режима.