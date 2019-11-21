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Культура | Пенсионеры пустились в пляс на фестивале «С песней по жизни»

21.11.2019|17:22
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Под веселую музыку ноги сами пустились в пляс не только у артистов, но и у зрителей в зале. На сцене зажигал мордовский коллектив «Манине» из села Чемодановка. Солисты идут с песней по жизни, поэтому и стали участниками фестиваля с таким названием.

«Наш ансамбль поет чисто мордовские песни, национальные, которые наши бабушки пели. Есть девчонки-переводчицы, они сами переводят. Где-то услышали эти песни и поем, мы ничего не сочиняем», - рассказал солист ансамбля «Манине» Иван Шалдыбин.

Открытый городской фестиваль ансамблей и хоров ветеранов собрал 15 коллективов. Организаторы пожелали, чтобы артисты подобрали особый репертуар.

«Мы задание даем - народные песни. А там народная может быть и мордовская, и чувашская, и татарская, и российская», - отметил председатель комиссии пензенской областной организации ветеранов Александр Антонов.

Но исполняли и авторские песни, которые очень любимы народом. На сцене выступил ансамбль «Жизнелюб» совета ветеранов Ленинского района Пензы.

Фестиваль провели уже в третий раз.

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