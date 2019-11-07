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Культура | В Пензе дадут большой концерт в честь 85-летия Центра культуры и досуга

07.11.2019|18:19
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Несколько дней остается до большого концерта, посвященного 85-летию Центра культуры и досуга, бывшего дворца культуры имени С. М. Кирова. Публика увидит выступления своих любимых артистов, которые подготовили различные премьерные номера специально к открытию нового творческого сезона.

«В этот раз в программе соединены как современные коллективы, так и уже мастера, наши профессиональные коллективы. Очень много необычного будет происходить на сцене, задействованы новые технологии, будем использовать mapping-шоу в этом году», - рассказал режиссер Центра культуры и досуга г. Пензы Дмитрий Кабунин.

Праздничный концерт по случаю 85-летия Центра культуры и досуга состоится 9 ноября в 16:00. А за час до его начала в Красном и Зеленом фойе гостей будет ждать специальная развлекательная программа.

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