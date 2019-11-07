07.11.2019 | 18:19

Несколько дней остается до большого концерта, посвященного 85-летию Центра культуры и досуга, бывшего дворца культуры имени С. М. Кирова. Публика увидит выступления своих любимых артистов, которые подготовили различные премьерные номера специально к открытию нового творческого сезона.

«В этот раз в программе соединены как современные коллективы, так и уже мастера, наши профессиональные коллективы. Очень много необычного будет происходить на сцене, задействованы новые технологии, будем использовать mapping-шоу в этом году», - рассказал режиссер Центра культуры и досуга г. Пензы Дмитрий Кабунин.

Праздничный концерт по случаю 85-летия Центра культуры и досуга состоится 9 ноября в 16:00. А за час до его начала в Красном и Зеленом фойе гостей будет ждать специальная развлекательная программа.