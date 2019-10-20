20.10.2019 | 13:27

Застывшие мгновения, пойманные глазом журналиста. В Литературном музее открылась очередная фотовыставка Сергея Пономарева. Она посвящена 205-му дню рождения Михаила Юрьевича Лермонтова и восьмидесятилетию музея-заповедника «Тарханы».

«Здесь я хотел показать не только «Тарханы», но и Пензу. Как Пенза связана с именем М. Ю. Лермонтова, какие установлены памятники», - рассказал Сергей Пономарев.

Украшение выставки - фотографии известных людей, которые посещали «Тарханы» и Пензу. Некоторых уже нет в живых: Андрей Дементьев, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова...

Ну и разумеется, Сергей Пономарев представил природу Тархан.

«Я старался сделать это как времена года - что собой представляет заповедник зимой, осенью, летом, весной. И, естественно, всероссийские Лермонтовские праздники, показать атмосферу», - пояснил автор экспозиции.

На выставке в Литературном музее разместились 55 фотографий Сергея Пономарева.