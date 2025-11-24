Россиян предупредили об опасности новогодних открыток в мессенджерах

24.11.2025 | 17:15

Злоумышленники обманывают россиян с помощью цифровых новогодних открыток, которые пользователи отправляют друг другу в мессенджерах. Об этой опасности предупредил преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников в разговоре с RT.

По словам эксперта, злоумышленники отправляют своим жертвам ссылки и утверждают, что, перейдя по ним, можно получить новогоднее поздравление. На деле же эти ссылки ведут на фишинговые ресурсы. «Целью таких страниц является хищение учетных данных, персональной информации или реквизитов банковских карт», — предупредил Рыбников.

Он добавил, что опасность также представляют и открытки, отправленные в виде файлов с двойным расширением, например .jpeg.exe. Специалист подчеркнул, что, если открыть этот файл, на компьютер установится вредоносная программа-вымогатель или программное обеспечение, которое фиксирует активность человека.

Чтобы не стать жертвой такого мошенничества, Рыбников призвал с осторожностью относиться к новогодним открыткам, отправленным неизвестными пользователями. Он также посоветовал не переходить по укороченным ссылкам, не вводить личные данные на неизвестных ресурсах и не устанавливать на устройства файлы непонятного происхождения. «При необходимости следует уточнять у знакомого отправителя факт пересылки, используя альтернативный канал связи», — заключил эксперт.

Фото pxhere.com.