Криминал

Сердобчанка обратилась в полицию, чтобы найти целительницу

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47-летняя жительница Сердобска, инвалид 2-й группы, обратилась в полицию, пытаясь разыскать целительницу, с которой прервалось общение.

Сердобчанка познакомилась с женщиной в интернете, та представилась целительницей Людмилой, рассказала, что живет в Санкт-Петербурге. Завязавшаяся переписка продолжалась с февраля по май 2024 года.

Целительница сообщала, что помогает людям бесплатно. Она пообещала сердобчанке поправить ее здоровье, избавить от долгов и найти для нее мужа. Женщина поверила и за 4 месяца перевела 346 000 рублей. Деньги полагались якобы производителям магических предметов, необходимых для проведения ритуалов.

Потом связь оборвалась. Сердобчанка, желая восстановить ее, спустя год обратилась в полицию.

Правоохранители, выяснив обстоятельства подозрительного общения, установили личность «потерявшейся» собеседницы. Ею оказалась 45-летняя жительница Ростова-на-Дону. Никаким экстрасенсорными способностями она не обладала, а деньги сердобчанки присвоила.

«Полицейские задержали подозреваемую по ее месту жительства в ходе служебной командировки и для проведения следственных действий доставили в Пензенскую область», - сообщает портал «МВД медиа».

Лжецелительница призналась в мошенничестве. Ее заключили под стражу.

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