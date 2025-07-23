Пензенца будут судить за сотрудничество с националистами

23.07.2025 | 10:14

47-летнего жителя Пензенской области обвиняют в конфиденциальном сотрудничестве с представителями запрещенной в России националистической организации.

«Установлено, что злоумышленник в 2023 году дал согласие осуществлять действия в целях дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации и воздействия на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции», - сообщили в региональном УФСБ РФ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Все материалы уже переданы на рассмотрение в суд.

В июне сотрудниками ФСБ был задержан 23-летний пензенец, который вел противоправную деятельность в Telegram.

Он призывал к насильственным действиям в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в СВО на Украине.