Пензенца будут судить за сотрудничество с националистами

47-летнего жителя Пензенской области обвиняют в конфиденциальном сотрудничестве с представителями запрещенной в России националистической организации.
«Установлено, что злоумышленник в 2023 году дал согласие осуществлять действия в целях дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации и воздействия на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции», - сообщили в региональном УФСБ РФ.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Все материалы уже переданы на рассмотрение в суд.
В июне сотрудниками ФСБ был задержан 23-летний пензенец, который вел противоправную деятельность в Telegram.
Он призывал к насильственным действиям в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в СВО на Украине.
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