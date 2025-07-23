В Пензе продавщица украла у коллеги больше полумиллиона рублей

23.07.2025 | 09:12

У 45-летней жительницы Пензы пропал золотой браслет и 643 000 рублей. Выяснилось, что к этому причастна ее коллега.

Пострадавшая горожанка обратилась в полицию. Вскоре 55-летнюю злоумышленницу задержали по месту ее регистрации в Пензенском районе. Она во всем призналась.

Подозреваемая рассказала, что напарница принесла на работу в торговый павильон некий пакет. Его содержимое заинтересовало женщину. Что находится внутри, она не знала, но заметила, что сотрудница положила пакет в кузов грузовика с товаром. Через некоторое время злоумышленница незаметно взяла его.

Потом она заявила, что закончила работу и уходит. Уже у себя дома женщина раскрыла пакет и нашла в нем деньги и украшение.

Затем злоумышленница отправилась в одно из сел в Пензенском районе. По дороге она потратила 43 000 рублей: часть из них (35 000 рублей) ушла на оплату долга, 7 000 - на покупку продуктов питания, а 1 000 - на проезд до населенного пункта.

«Больше средств израсходовать она не успела, так как вскоре была задержана полицейскими», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Во время обыска сотрудники полиции изъяли оставшиеся средства и похищенный браслет.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.