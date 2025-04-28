В Пензе арестован начальник управления по вопросам миграции

28.04.2025 | 09:34

В Пензе задержаны начальник управления по вопросам миграции областного УМВД России Игорь Мысяков и начальник отдела иммиграционного контроля того же ведомства. Их обвиняют в получении взяток.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Пензенской области, регионального управления СКР и оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД.

По версии следствия, обвиняемые с мая 2024 года по апрель 2025-го оказывали индивидуальному предпринимателю содействие в легализации на территории России иностранцев, в том числе допустивших нарушения миграционного законодательства.

Также они предупреждали его о проверках соблюдения миграционного законодательства на строительных площадках, планируемых управлением по вопросам миграции, либо не включали стройки в план проверок.

Взамен полицейские получали взятки в виде услуг материального характера и товарно-материальных ценностей.

В отношении них возбуждено уголовное дело.

«Фигуранты арестованы, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время должностные лица отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины они будут уволены по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», - добавили в УМВД.