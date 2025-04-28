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Криминал

В Пензе арестован начальник управления по вопросам миграции

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В Пензе задержаны начальник управления по вопросам миграции областного УМВД России Игорь Мысяков и начальник отдела иммиграционного контроля того же ведомства. Их обвиняют в получении взяток.

В Пензе арестован начальник управления по вопросам миграции

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Пензенской области, регионального управления СКР и оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД.

По версии следствия, обвиняемые с мая 2024 года по апрель 2025-го оказывали индивидуальному предпринимателю содействие в легализации на территории России иностранцев, в том числе допустивших нарушения миграционного законодательства.

Также они предупреждали его о проверках соблюдения миграционного законодательства на строительных площадках, планируемых управлением по вопросам миграции, либо не включали стройки в план проверок.

Взамен полицейские получали взятки в виде услуг материального характера и товарно-материальных ценностей.

В отношении них возбуждено уголовное дело.

«Фигуранты арестованы, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время должностные лица отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины они будут уволены по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», - добавили в УМВД.

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Источник — видео областного УФСБ
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