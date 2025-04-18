Пензенец поджег машину соседа, поспорив из-за места на парковке

18.04.2025 | 08:33

39-летний житель Пензы лишился своего автомобиля «Лада-Гранта»: машину охватило пламя прямо на парковке.

Мужчина обратился в полицию, и сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в поджоге. Им оказался 46-летний сосед владельца поврежденной огнем машины. Как выяснилось, они поссорились из-за парковочного места.

«Решив отомстить соседу, злоумышленник уступил место и отправился домой. Ночью он подошел к транспортному средству обидчика и поджег его с помощью жидкости для розжига», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По заключению экспертизы, стоимость восстановительного ремонта составит около 270 000 рублей.

На поджигателя возбудили уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее житель поселка Лунино, решивший из ревности проучить бывшую жену, облил бензином и поджег ее автомобиль ВАЗ-2110. «Десятка» полностью выгорела, а лунинец оказался на скамье подсудимых. Его приговорили к 1 году лишения свободы условно.