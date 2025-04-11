Ревность и алкоголь: житель р. п. Лунино сжег машину бывшей жены

11.04.2025 | 16:35

Вынесен приговор 34-летнему жителю рабочего поселка Лунино, решившему из ревности проучить бывшую жену, сообщили в районном суде.

Эмоции мужчины подогрел алкоголь, и он придумал, как наказать экс-супругу. Мужчина облил бензином и поджег ее автомобиль ВАЗ-2110.

«Десятка» полностью выгорела.

Во время судебного разбирательства сельчанин признал вину и раскаялся. Также он возместил женщине ущерб.

«Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в Лунинском районном суде.