Сетевое издание|18+|Вторник|1 апр 2025|14:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Бессоновке кладовщица обокрала работодателя на полмиллиона

Печать
Telegram

В Бессоновке 40-летняя кладовщица решилась на кражу имущества работодателя. Она вывезла с сельхозпредприятия сотни рулонов полимерной упаковочной пленки.

Женщина хотела улучшить свое финансовое положение, но только обрела проблемы. Другой работник организации заметил пропажу и обратился в полицию. Сотрудники просмотрели записи с камер, подозреваемую вычислили.

Сельчанка призналась, что попросила водителя, доставившего 10 палет с материалом на склад, довезти 5 из них до другого автомобиля. Ни о чем не догадываясь, мужчина согласился.

В Бессоновке кладовщица обокрала работодателя на полмиллиона

Транспорт, в который в итоге погрузили пленку, принадлежал знакомому работницы, который тоже не был в курсе преступления. Он за деньги помог ей перевезти все до дома.

В Бессоновке кладовщица обокрала работодателя на полмиллиона

Таким образом женщина похитила 225 рулонов стоимостью более 530 000 рублей и собиралась продать, но не успела.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Юлия Мартышкова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областной УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте