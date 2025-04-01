В Бессоновке кладовщица обокрала работодателя на полмиллиона

01.04.2025 | 12:54

В Бессоновке 40-летняя кладовщица решилась на кражу имущества работодателя. Она вывезла с сельхозпредприятия сотни рулонов полимерной упаковочной пленки.

Женщина хотела улучшить свое финансовое положение, но только обрела проблемы. Другой работник организации заметил пропажу и обратился в полицию. Сотрудники просмотрели записи с камер, подозреваемую вычислили.

Сельчанка призналась, что попросила водителя, доставившего 10 палет с материалом на склад, довезти 5 из них до другого автомобиля. Ни о чем не догадываясь, мужчина согласился.

Транспорт, в который в итоге погрузили пленку, принадлежал знакомому работницы, который тоже не был в курсе преступления. Он за деньги помог ей перевезти все до дома.

Таким образом женщина похитила 225 рулонов стоимостью более 530 000 рублей и собиралась продать, но не успела.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Юлия Мартышкова.